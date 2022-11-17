MİKRO PLASTİKLERİN HAYATIMIZ İÇİN TEHLİKESİ NEDİR?

Mikroplastikler insan sağlına kısa süreli değil uzun süreli zararlar veriyor ve bilim dünyasında bu konuyla ilgili ciddi araştırmalar yapılıyor. Bugüne kadar yapılan araştırma konularında ciddi hipotezler geliştirildi. Hipotezlerden bazıları:

-Vücutta serbest radikal (kendilerine elektron bulabilmek için tüm vücutta dolaşırlar ve dolaşma esnasında hücreler, proteinler, hatta DNA zarar görür) seviyesi, antioksidan seviyesine göre artış gösterebilir.