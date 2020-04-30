Kağıt toplayarak kazandığı parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - KAHRAMANMARAŞ

AA

Gaziosmanpaşa Mahallesinde yaşayan Gözel, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na çocukların bile destek verdiğini görünce, bir haftalık kazancını bağışlamaya karar verdiğini söyledi.Bir haftalık kazancı olan 500 lirayı bağışlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gözel, "Yeter ki devletimiz, milletimiz sağ olsun, Allah'ım hayırlı uğurlu eylesin. Bu virüsü de devlet olarak inşallah Allah'ın izniyle def edeceğiz, kurtulacağız. Birlikte başaracağız." diye konuştu.