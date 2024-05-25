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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane'de daire yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

        Kağıthane'de daire yangını: 3 kişi dumandan etkilendi

        İstanbul Kağıthane'de bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 04:09 Güncelleme: 25.05.2024 - 04:09
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        Kağıthane'de daire yangını: 3 kişi dumandan etkilendi
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        Kağıthane'de 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Evliya Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katında bulunan dairenin elektrik tesisatında yangın çıktı.

        ALEVLER TÜM DAİREYİ SARDI

        Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları dışarı çıkarırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

        3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        DHA'nın haberine göre; kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan 3 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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