Kağıthane'de denetim noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, viraja giren otomobil sürücüsü, o noktada denetim yapan polisin 'dur' ihtarını fark etmeyerek yoluna devam etmek istedi.

Bir polis memuru, sürücünün denetimden kaçtığını düşünerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada otomobil, polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi. DHA'nın haberine göre; yaralı polis memuru sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.