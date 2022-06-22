Dondurmacıda silahlı dehşet! 1'i çocuk 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir dondurmacıda silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Örnektepe Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi´nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yüzü maskeli 2 kişi, cadde üzerindeki bir dondurmacının önüne gelerek bir süre etrafı kontrol etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerden biri dondurmacıya girerek, o sırada iş yeri sahibiyle sohbet eden Aşkın Ş.´ye ateş etmeye başladı. Bu sırada, müşteriler kurşunların hedefi olmamak için kendilerini yere attı. Saldırıda, Aşkın Ş.(20) ile seken kurşunlardan birinin isabet ettiği iş yeri sahibinin oğlu Taha G.(11) yaralandı.

Fotoğraf: İHA

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık görevlilerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedavileri yapılan Aşkın Ş.´nin bacağından, Taha G.´nin ise kolundan hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.