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Kağıthane'de fırın sahibi eski çalışanı tarafından vuruldu

Kağıthane'de eski çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi fırın sahibine silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna 2 kurşunla ağır yaralanan fırın sahibi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Kağıthane

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde bulunan bir fırında 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre ismi öğrenilemeyen eski çalışan akşam saatlerinde İlker P'nin sahibi olduğu fırına geldi. Fırının yazıhane bölümüne çıkan eski çalışan İlker P. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

DURUMU AĞIR

Eski çalışan yanında getirdiği silahla İlker P.'ye ateş açtı. İlker P.'ye 2 kurşun isabet etti. İlker P. yere yığılırken ateş açan eski çalışan olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine yazıhaneye çıkan fırın çalışanları İlker P.'yi kanlar içinde yerde buldu.  İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlker P. çevredekilerin yardımıyla özel bir otomobille hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İlker P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, bir süre fırında inceleme yaparak delil aradı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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