Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Şairane Sokağı'ndaki 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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