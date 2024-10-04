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        Haberler Gündem İstanbul Kağıthane'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

        Kağıthane'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:21 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:21
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        Kağıthane'de seyir halindeki otomobil yandı
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        Yangın, saat 19.15 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti, Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki otomobilde çıktı.

        Edinilen bilgiye göre otomobil seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından dumanlar yükseldi.

        Durumu fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine alarak aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bir şeridi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

        Yanan otomobilin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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