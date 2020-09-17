Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Kağıthane'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binanın girişinde oturan iki kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayanların da karşılık vermesiyle kısa süreli bir çatışma yaşandı. Çatışma sırasında bir evin camına kurşun isabet etti. Olayda iki kişi yaralandı

Kağıthane
DHA

Olay saat 23:00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 45 numaralı binanın girişinde oturan Batuhan Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya'nın yanına yaklaşan ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten silahla ateş açıldı. Saldırıya uğrayanlardan birinin de silahla karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

OLAYDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Kısa süreli çatışmanın ardından Batuhan Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Batuhan Meşe kendi imkanlarıyla Kağıthane Devlet Hastanesi'ne giderken, Karakaya ise olay yerine gelen Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin yaralandığı olayı gerçekleştiren saldırganlar ise, olay yerine geldikleri motosikletle kaçtılar.

"OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ"

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı alanı güvenlik şeridine alan ekipler olay yerinde kovan aradı. Ekiplerin çevrede yaptığı çalışma sırasında Zafer Caddesi'nde bulunan binanın birinci katının camına da mermi isabet ettiği öğrenildi.

"UYUYORDUK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK

Çatışma sırasında isabet alan dairede oturan Cihat Kahraman yaşananları anlattı. Kahraman "Aslında biz sürekli bu odada uyuyorduk. Enteresan bir şekilde uykumuz geldi içeride uyuya kaldık. Büyük bir gürültü ile uyandık. Silah sesi ama bize isabet ettiğini bilmediğimiz için, sesin büyüklüğünün nedenini anlamamıştık. Sonra olayı izledik polis geldi. Olay yeri inceleme geldi, bakarken içimden öyle bir şey geçti o kadar gürültü neden oldu acaba diye izlerken camdaki deliği fark ettim. O anda kimse yoktu ama normalde orada uyuyoruz. Mermi zaten içeri girmemiş. Çift cam var. Camın biri kırılmış araya düşmüş. Şu anda olay yeri incelemeyi bekliyoruz" dedi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralanan Batuhan Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı
GÜNDEM"Sınav muhatabı olanların sınavları okullarda olacak"
Muş’ta bir köy karantinaya alındı
GÜNDEMMuş’ta bir köy karantinaya alındı
Otomobiline bağladığı köpeği yolda sürükledi
GÜNDEMTrafikte dehşete düşüren görüntü
Bakanlık Hıdiv Kasrı için devrede
GÜNDEMKültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İBB'ye dava
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
GÜNDEMBakan Soylu duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem
İzmir'de kamyonet uçuruma devrildi! 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMİzmir'de feci kaza
Tabipler Birliği'nin eylem çağrısına Bahçeli'den sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi
GÜNDEMTabipler Birliği tartışması
Bitlis'te terör operasyonu! 7 gözaltı
GÜNDEMBitlis'te düzenlenen PKK operasyonunda 7 gözaltı
Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alındı
GÜNDEMElazığ'daki yangın kontrol altında
Gaziantep'te 3 ev karantinaya alındı
GÜNDEMGaziantep'te 3 ev karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X