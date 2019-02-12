Kağıthane'de toprak kayması

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir bina yeniden yapılmak için yıkıldı. Yıkılan binanın yan tarafında bulunan 4 katlı binanın zemin kısmının bir bölümünde, yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu.

AA'nın haberine göre bina sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Güvenlik şeridiyle kapatılan alanda, toprak kaymasının daha da büyümemesi için hafriyat kamyonlarıyla getirilen toprak, inşaat temeline dökülerek alan dolduruldu.

Toprak dolumunun ardından tehlike altındaki binanın bulunduğu yere beton kazık çakılarak yan binaların zarar görmemesi için önlem alındı.