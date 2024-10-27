Kağıthane'de trafik kazası: 2 ölü
TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde seyreden motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
TEM Otoyolu Kağıthane mevkisi Ankara istikametinde seyreden motosiklet, bilinmeyen nedenle devrildi.
Kazada motosiklette bulunan 2 kişi otoyola savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.