Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane bir torbacının uyuşturucu madde satışı yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren tim, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü fiziki takiplerin ardından Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi’ne giderek, şüphelinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen torbacı, kağıt parçasına sarılı bir miktar “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddeyi Suriye uyruklu şahsa verdi.



KRİZ NUMARASIYLA KENDİNİ YERDEN YERE VURDU

Uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını gören tim, şahsı yakalamak için harekete geçti. Ancak narkotimlerini fark eden torbacı, elindeki uyuşturucu maddeyi yere attıktan sonra kaçmaya çalıştı. Yakalanacağını anlayınca kalp krizi geçirme numarası yaptığı öğrenilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın numara yaptığını gören ekipler, hem torbacıyı hem de satış yaptığı genci yakalayarak gözaltına aldı. Torbacının yere attığı uyuşturucu maddelere ise el konuldu.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınarak Kağıthane Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen torbacı Şafak C.’nin “hırsızlık” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından emniyette kaydı olduğu tespit edildi. Doktor raporunun alınmasının ardından hastaneye çıkartılan Suriye uyruklu Zekeriya El K. ve Şafak C., şubeye götürüldü. Burada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Şafak C., “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.





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