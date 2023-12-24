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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane´de yasak aşk cinayeti

        Kağıthane´de yasak aşk cinayeti

        Kağıthane'de B.D., karısı ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği H.E.´yi sopa ile başına vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 20:52 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:52
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        Kağıthane'deki olay, dün 22.40 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, B.D. (46) karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü H. E.(51) ile evinin önünde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.D. kavga sırasında H.E.'nin kafasına sopayla vurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNDE BIÇAK BULUNDU

        Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada, bir adet bıçak bulundu. B.D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. B.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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