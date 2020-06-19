KAHEV'den Kovid-19'dan yaşamını yitiren hekim babalar için kısa film - İSTANBUL

AA

Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarının yer aldığı kısa filmle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim desteği vermek için başlatılan "Emanetiniz, Emanetimizdir" bağış kampanyasına dikkat çekiliyor.KAHEV Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok sağlık emekçilerini tehdit eden Kovid-19 pandemisi yüzünden bugüne kadar aralarında çok değerli hocaların da olduğu, memurundan güvenlik görevlisine, eczacısından hemşiresine, işçisinden hekimine birçok sağlık çalışanının kaybedildiği anımsatıldı.Açıklamada, KAHEV üyesi kadın hekimlerin bir yandan toplum sağlığını korumak adına halen etkisini sürdüren bu hastalığa karşı mücadelelerini en ön saflarda, canları pahasına sürdürdükleri bir yandan da arkadaşlarının emaneti çocuklara destek olmaya çalıştıkları belirtildi.Bu kapsamda, Dinamik Acil Tıp Eğitimi (EM-DATE) grubu iş birliğiyle Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin evlatlarına eğitim desteği sağlamak adına başlatılan "Emanetiniz, Emanetimizdir" bağış kampanyasının devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlk olarak koronavirüs nedeniyle 19 Nisan'da vefat eden İstanbul Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’nın kızlarına eğitim hayatları boyunca sürecek burslarını bağlayarak, çıktığımız bu yolda bugüne kadar sağlık çalışanı çocuğu 20 evladımıza eğitim desteği sağlamış bulunmaktayız. Hepimizin sağlığı için canını veren çalışma arkadaşlarımızın bize emaneti çocuklarının eğitim hayatını güvence altına almak için başlattığımız bu bağış hareketine dikkat çekmek ve bu süreçte kaybettiğimiz baba olan çalışma arkadaşlarımızı anmak adına vakfımız, Babalar Günü'nde sosyal medya hesapları aracılığı ile yayınlayacağı bir kısa film hazırlamış bulunmaktadır."