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Kastamonu'da Karadeniz'in ilk taş atölyesine rastlandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yürütülen Kahin Tepe kazısında, Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez bir taş işlik alanına ulaşıldı. Taş işliğin, Karadeniz'in ilk taş atölyesi olduğu düşünülüyor

20.10.2018 - 12:44 | Güncelleme: AA

Kastamonu'nun Araç ilçesi Kahin Tepe mevkisinde bu yıl başlayan kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 25 öğrencinin yanı sıra 6 arkeolog ve bir mimarın katıldığı kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor.

Ayengin, yaptığı açıklamada, çalışmalarını Başköy yakınlarındaki baraj kurtarma kazısı olarak yürüttüklerini söyledi.

Kahin Tepe'nin konum olarak stratejik bir yerde bulunduğunu anlatan Ayengin, "Bölgedeki yerleşim yeri ovaya hakim bir alana konuşlanmış. Önünden Araç Çayı geçiyor. Kahin Tepe'nin önünden geçen su kaynağı bölgenin besin ekonomisine katkı sağlarken savunmayı da güçlendiren bir yapıya sahip." dedi.

Kazıların bu yıl başladığını dile getiren Ayengin, şunları dile getirdi:

"Burada yaptığımız ilk kazılarda Erken Tunç Çağı yerleşmesine rastladık. Bu yerleşim aynı zamanda bir sur sistemiyle desteklenmiş. Bu yıl sur sisteminde de çalışmalarımız oldu. Tepenin doğu tarafındaki kazı ve sondaj çalışmalarında taş işlik alanına rastladık. Burada sürtme taş endüstrisinin hemen hemen bütün aşamalarını takip edebileceğimiz bir işlikle karşı karşıya kaldık."

Ayengin, alanın hangi dönemde yerleşim yeri olarak kullanıldığına yapılacak çalışmaların Kastamonu'ya arkeolojik anlamda değer katacağını vurguladı.

Kastamonu'da Paleolitik Çağ'dan beri yerleşimler olduğunu bildiklerini, Kahin Tepe kazısının bunları tamamlayacağını anlatan Ayengin, bölgeye ilişkin kesin tarihin yapılacak karbon testlerinden sonra ortaya çıkacağını aktardı.

Bölgede ilk kez böyle bir alana rastladıklarını dile getiren Ayengin, şunları kaydetti:

"Bölge için önemli olan taş işlik alanları. Bugüne kadar bölgede hiç taş işlik alanı kazılmamıştı. Yapılan kazılarda Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez bir taş işlik alanı bulmuş oluyoruz. Burada sadece alet edevat değil, süs eşyalarının da üretildiğini anlıyoruz. Kazılarda taştan boncuklar, mermerden bilezikler üretildiğini yaptığımız çalışmalardan anlıyoruz."

BÖLGENİN TİCARET MERKEZİ

Bölgede ticaretin geliştiğini düşündüklerini kaydeden Ayengin, "Bu taş işlik alanında o kadar çok üretilmiş alet var ki bu ürünlerin sadece burada kullanılmış olması mümkün değil. Burada üretilip başka yerlere satıldığını ve buranın bir ticaret merkezi olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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