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        Haberler Sağlık Kahkaha atmak özellikle bu organa iyi geliyor! Türünün ilk örneği çalışma kanıtladı!

        Sadece bunu yapmak kalbe iyi geliyor!

        Daha önce benzeri yapılmamış bir çalışa kahkahanın özellikle kalp hastaları için önemli bir ilaç olabileceğini gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 22:53 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:53
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        Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin Amsterdam'da düzenlenen yıllık toplantısında araştırmada kahkaha terapisi kalp, karaciğer, atardamar ve toplardamarları içeren dolaşım sisteminin işlevsel kapasitesini güçlendiriyor.

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        ÖZELLİKLE KALBE İYİ GELİYOR

        Brezilya'daki Porto Alegre Klinik Hastanesi'nden Marco Saffi'ninde aralarında yer aldığı araştırmacılar, belirli süre kahkaha terapisi göre koroner arter hastalarında infalamasyonun azaldığını ve sağlık belirtilerinin iyiye gittiğini ortaya çıkardı.

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        İLK KEZ BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPILDI

        Kahkaha atmak hastaların kalbinin içindeki dokunun genişlemesine yardımcı oluyor ve vücuttaki oksijen akışını artırıyor. Araştırmacılar bu çalışmanın koroner arter hastalarına kahkaha tedavisi uygulanarak gerçekleştirilen ve rehabilitasyon etkisini değerlendirilen ilk çalışma olduğunu söyledi.

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        Kahkaha atan kişilerde maksimum oksijen alımı sağlandığı için doku işlevleri ve vücuttaki inflamasyon işaretlerinde iyileşmeler olduğu görüldü.

        Kaynak: Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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