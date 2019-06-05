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Kahkahalı mahalle - aile filmi

Celm Gelinoğlu

Sinema salonlarına özlenen, unutulmaz eski Türk aile filmleri havasını yeniden getiren 'Aykut Enişte', Ramazan Bayramı'nda da kahkahalarla izlenmeye devam ediyor. Film, sadece Türklere özgü bir akrabalık biçimi olarak tanımlanan 'eniştelik' üzerinden aile olmanın değerlerini herkesin beğenisini kazanan bir mizah diliyle anlatıyor.

Onur Bilgetay'ın yönettiği, Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ile Ege Kökenli'nin başrollerini paylaştığı 'Aykut Enişte', beyazperdeye mahalle kavramının ve aile ilişkilerinin en eğlenceli ve mutluluk verici hallerini yansıtıyor.

Mekin Sezer - Cem Gelinoğlu
Mekin Sezer - Cem Gelinoğlu

Güven Hokna'yı uzun bir aradan sonra sinemaya döndüren ve oynadığı 'Muhteşem Hala' rolüyle izleyiciye ters köşe yapan Hokna, filmin lokomotif karakterlerinden biri. Türk sinemasında sayısız filme imza atan ve usta oyuncularından olan Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer de filmin ama karakterlerinden biri. Sezer, filmde 'Aykut'un kayınçosu olan 'Mithat'a hayat veriyor. Film, neşeli klibi ve kamera arkasıyla da izleyicilerden tam not aldı.

G&uuml;ven Hokna
Güven Hokna

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