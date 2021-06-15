'Kahraman Babam' heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluştu 0:00 / 0:00

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Ayrı düşen bir baba kızın yüreklere dokunan sıcak, umut dolu ve duygu yüklü hikayesini sunan 'Kahraman Babam' dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümle Show TV'de izleyicilerle buluştu. Uğur'un mücadelesi ve adalet arayışı devam ederken yaşadığı talihsiz olaylar, kızı Ömrüm ile arasına yeni engeller çıkardı.

Karısının ölümüne sebep olan yangının faillerinin peşine düşen Uğur, yakalamaya çok yaklaştığı Nazım'ın ani ölümüyle zor durumda kaldı. Nazım'ın ölümünden sorumlu tutulduğu için nezarethaneye düşen Uğur, görmek için can attığı kızı Ömrüm ile olan görüşmesine de yetişemedi.

Yonca ile birlikte babasını umutla bekleyen Ömrüm, Uğur'un gelmemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kızını görmek için Cem'in evine giden Uğur, burada pencereden kızıyla konuştu. Uğur'un gözyaşları içinde Ömrüm ile konuşması, yüreklere dokunan anlara sahne oldu.

Kahraman Babam, dün akşam yayınlanan bölümüyle Total’de 3.59 izlenme oranı (reyting),9.57 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 3.21 izlenme oranı (reyting),8.30 izlenme payı (share),AB'de 2.24 izlenme oranı (reyting),6.22 izlenme payı (share) elde etti. Merakla beklenen dizi sosyal medyada da gündem oldu. #kahramanbabam etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 40 dakika boyunca TT lisesinde kaldı.

"Hayat izin vermiyor Ömrüm..."

KAHRAMAN İTFAİYECİLERİN ZORLU MÜCADELESİ

Bölümde itfaiye ekibinin aksiyon dolu kurtarma çalışmaları nefesleri kesti. Büyük bir uçak kazasına müdahale eden itfaiye ekibi, uçağın içindeki zehirli maddeleri çıkarabilmek için zamanla yarıştı. Tolga Kumandan'ın uçağın içinde mahsur kalmasıyla bütün ekip korku dolu dakikalar yaşadı. Hızla harekete geçen ekip, uçak patlamadan önce Tolga'yı kurtarmayı başardılar.

Yıldız-1 düşen uçağa müdahale ediyor;

UĞUR'UN BAŞI DERTTE

Zorlu vakalarla mücadelesine devam eden Uğur, kundakçıları yakalamak için de pes etmedi. Nazım'ı öldüren ve kundaklama olayıyla ilgili olan adamın mahkemeye getirildiğini öğrenen Uğur, harekete geçti.

Yonca'nın anahtarlarını ve kartını gizlice alarak sorgu odasına ulaşan Uğur'un finalde adamı kendi yöntemleriyle sorguladığı dakikalarda heyecan giderek yükseldi. Savcı ile Yonca'nın sorgu odasına gelmesiyle sonlanan bölümün ardından "Uğur, içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

İşte heyecan dolu final sahnesi;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

‘Kahraman Babam'ın üçüncü bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Uğur'un kızı Ömrüm ile yan yana geldiği tanıtımda söylediği etkileyici sözler dikkat çekiyor. Uğur ve Yonca'nın buluşması merak uyandırırken nefes kesen yangın sahneleri, izleyiciye aksiyon dolu bir bölümün sinyallerini veriyor. Yonca, kundaklama olayıyla ilgili olan adamı sorgularken Uğur da faillerin peşini bırakmamakta ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Kahraman Babam'ın 3. Bölüm Tanıtımı;

Kahraman Babam, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!