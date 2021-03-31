Kahraman Mehmetçik, Iğdırlı köy çocuklarının tıraşını gönüllü üstlendi

AA

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Toplumsal Gelişimi Destekleme Faaliyetleri kapsamında jandarmanın sosyal tesislerinde berber olarak görev yapan askerler, köy çocuklarının tıraşı için seferber oldu.

Kent merkezine uzak olan ve berbere gitme imkanından yoksun çocuklar için gönüllü olarak ellerinde tıraş setleriyle köy yollarına düşen kahraman Mehmetçik, ulaştıkları köylerdeki öğrencilerin saç kesimini yapıyor.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen'de Yaycı köyündeki 75. Yıl İlk ve Ortaokulunda çocukları tıraş eden Mehmetçiği ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Gönen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte vatani görevini yapan askerlerin gönüllü olarak bu çalışmada yer aldığını söyledi.

Hayata geçirilen çalışmayı öğrencilerin ve velilerin mutlulukla karşıladığını ifade eden Gönen, "Askerlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin eğitimimize bu şekilde desteğinden dolayı son derece memnunuz. Öğrencilerimizin mutlu olması bizleri gerçekten çok memnun ediyor." diye konuştu.