Kahramankazan'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - ANKARA

Alınan bilgiye göre, Dursun E'nin kullandığı 06 JSP 96 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Kahramankazan kara yolunun Güvenç Mahallesi mevkisindeki kavşakta Zeki U'nun kullandığı 06 HD 7157 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak refüje devrildi.Kazada sürücüler ile Rukiye U. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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