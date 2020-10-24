Kahramankazan'da Hatay’a destek için ağaç dikildi - ANKARA

AA

Belediye ve ilçe milli eğitim işbirliğiyle eş zamanlı olarak ilçedeki bütün okulların bahçelerinde gerçekleştirilen faaliyette bin adet ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.Etkinlik dolayısıyla Fatih Mahallesindeki Milli Egemenlik İlkokulunda tören düzenlendi. Buradaki törene Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından Kaymakam ve Belediye Başkanı öğrencilerle birlikte fidan dikti.Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Sosyal medya hesabımızdan paylaştığım mesaja gelecek yorum kadar Hatay’a ağaç desteğinde bulunacağımızı söylemiştik. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi ve bu sayı şimdiden 22 bine ulaştı. 11 Aralık Ağaç Dikme Seferberliğinde 22 bin fidanı bizzat Hatay Valiliğine teslim edeceğiz." dedi.