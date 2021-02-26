Kahramankazan’da bir iş yerinde meydana gelen yangında hasar oluştu

AA

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı.Dumanı fark eden bina sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, doğalgaz, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında iş yerinin asma tavanı çöktü, restoran zarar gördü.