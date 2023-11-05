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        Haberler Gündem Güvenlik Kahramanlar operasyonunda teröre büyük darbe! 21 mağara ve sığınak imha edildi

        Kahramanlar operasyonunda teröre büyük darbe!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "kahramanlar operasyonunda" teröristlere ait 21 mağara ve sığınağın imha edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:10
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        Kahramanlar operasyonunda teröre büyük darbe!
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        Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “kahramanlar” operasyonunda 8️ ilde 2️1 adet mağara ve sığınak imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz” İfadelerine yer verdi.

        Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

        “ŞIRNAK, HAKKARİ, VAN, BİTLİS, BİNGÖL, TUNCELİ, ERZURUM VE KARS’ta Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında J-SİHA ile birlikte Atak helikopterlerinin de yer aldığı 18.500 Jandarmamız tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda;

        1 adet uçaksavar, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet 3 kg TNT, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte imha edildi)3 adet M1 piyade tüfeği, 4 adet makinalı tüfek, 3 adet el bombası, 3 adet EYP, (jandarma, polis ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanan) 9.838 adet mühimmat, 35 adet tüp, 5 adet telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

        Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

        Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.”

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