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Kahramanmaraş'a gelenler kentin adıyla özdeşleşmiş dondurmasını yemeden dönmüyor

Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren, edebiyat ve gastronomi alanında da öne çıkan Kahramanmaraş'ı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, kentin adıyla özdeşleşmiş dondurmasını yemeden ayrılmıyor.

Kahramanmaraş'a gelenler kentin adıyla özdeşleşmiş dondurmasını yemeden dönmüyor
AA

Tarihi değerleri, kadim gelenekleriyle her yıl çok sayıda turisti ağırlayan kentte, keçi sütü, şeker ve salep bitkisinin kıvam verilmesiyle ortaya çıkan, ustasının fıçıda dövmesiyle lezzeti katlanarak artan Maraş dondurması, şehri ziyaret edenlerin favori lezzetleri arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş'ın adeta sembolü haline gelen dondurma, aroması, parlak beyaz rengi ve benzersiz tadıyla ziyaretçileri cezbediyor.

Türkiye ve dünyanın çeşitli kentlerinden Kahramanmaraş'a gelen turistler, ünü dünyaya yayılan dondurmayı mutlaka tadıyor.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Pastacılar ve Dondurmacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, AA muhabirine, Maraş dondurmasının çok sayıda kişinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Benzersiz lezzetin doğallığıyla dikkati çektiğini anlatan Kanbur, turistlerin Maraş dondurmasına hayran kaldığını belirtti.

Kanbur, dondurmanın kentin en önemli markası olduğuna işaret ederek, "Kademeli normalleşme dönemiyle kentimizde yoğunluk başladı. İlerleyen günlerde yurt dışından misafirlerimiz de gelecek. İnsanlar uzun zamandır evlerinde kaldı. Bunun etkisiyle kente gelenlerin artmasını bekliyoruz." dedi.

Maraş dondurmasının alanında çok farklı bir yere sahip olduğunun altını çizen Kanbur, havanın ısınmaya başlamasıyla da talebin artmasını beklediklerini dile getirdi.

"Dünyanın neresinde olursa olsun o tutku, o damak tadı insanı buraya çekiyor." diyen Kanbur, şunları kaydetti:

"Turistler kente geldiği zaman onların istediği ürünü ve damak tadını sunmak bizleri mutlu ediyor. Biz de bu arada geleneklerimizi sergiliyoruz. Önemli olan damak tadı. O damak tadı, insanları kilometrelerce yoldan buraya getiriyor."

Kanbur, Kahramanmaraşlı dondurmacıların yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde hizmet verdiğini aktardı.

- "Kendine has tadı var"

Arkadaşlarıyla Azerbaycan'dan kentin doğal ve tarihi güzelliklerini gezmeye gelen Hasan Guliyev de Maraş dondurmasının tadı ve aromasıyla diğer dondurmalardan ayrıldığını vurguladı.

Maraş dondurmasının dünya markası olduğunu ifade eden Guliyev, "Maraş dondurması çok güzel. Kendine has tadı var. O yüzden herkese tavsiye ederim, çok güzel. Sırf bu dondurma için dünyanın öbür ucundan gelinip, bakılır. Gelmeyen bin pişman." dedi.

Balıkesir'den ailesiyle gelen Gözde Güvenen ise yaz aylarının vazgeçilmez lezzetinin Maraş dondurması olduğunu vurguladı.

Kırklareli'nden geliniyle kenti ziyaret eden Fethiye Onuk, gezmek ve Maraş dondurmasını yerinde tatmak için geldiklerini söyledi.

Kayseri'den Hakan Tuncer de dondurma bahanesiyle kentin bütün lezzetlerini keşfettiklerini anlatarak, Kahramanmaraş'ın değerleriyle Anadolu kokan bir yer olduğunu kaydetti.

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