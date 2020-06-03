Kahramanmaraş'a has lezzetlerde Avrupa Birliği atağı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Borsası ve Çağlayancerit Ziraat Odası iş birliğiyle önde gelen yerel ürünlerin AB'de de tescili için çalışma başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, Büyükşehir Belediyesince Maraş çöreğinin, Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından Maraş tarhanasının ve Çağlayancerit Ziraat Odası tarafından Çağlayancerit cevizinin daha önceki yıllarda coğrafi işaret tescillerinin alındığı hatırlatıldı.Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli bu yöresel ürünlerin AB tescil başvurularının, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yıllar boyunca nesilden nesile aktarılan bu değerlerimizin yurt içi tescilleri Türk Patent ve Marka Kurumundan alınarak korunurlukları ve hukuksal hakları garanti altına alınmıştır. Dünya çapında tanınırlıklarının arttırılması ise AB tescilleriyle gerçekleştirilecektir. Şehrimizin ihracat potansiyelinin arttırılması ve üreticilerimize destek olunması adına yerel ürünlerimizin yurt dışında tescil ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Değerlerimizin AB tescili alması, uluslararası düzeyde tanınırlıklarının artması ve bu eşsiz ürünlerimizin dünya pazarında yerini alması için çalışmalarımız yerel paydaşlarımız iş birliğinde devam etmektedir."