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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'a spor vadisi ve 50 saha | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta spora yatırım: Spor vadisi ve 50 sentetik saha

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin spor vadisine dönüştürülmesi ve kent genelinde mahallelere 50 sentetik saha yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile sözleşmeler imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kahramanmaraş'ı sporun her alanında güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:29
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        Kahramanmaraş'a spor vadisi ve 50 saha
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile bir araya gelerek, şehrin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımları görüştü.

        Kahramanmaraş'ın spor şehri kimliğini güçlendirmek adına iş birliğiyle hayata geçirilecek projelerin masaya yatırıldığı toplantıda, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin spor vadisine dönüştürülmesi ve şehir genelinde mahallelere kazandırılacak 50 sentetik sahanın yapımı için sözleşmeler imzalandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hayata geçirilecek projelere katkıları için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Ata Öztürk'e teşekkür etti. Başkan Görgel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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        "Kahramanmaraş’ı sporun her alanında güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Ata Öztürk ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, şehrimize kazandıracağımız önemli yatırımları değerlendirdik.

        Ebrar Sitesi ve bölgedeki yeni konut alanlarının sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılamak adına 15 Temmuz Millet Bahçesini birçok dalda spor ve oyun alanlarının bulunacağı spor vadisine dönüştüreceğiz. Millet Bahçemizin bulunduğu alan yaklaşık 100 dönüm.

        Projemizle hem depremde geçici barınma merkezi olarak hizmet veren millet bahçemizde oluşan hasarı giderecek hem de bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatılara sahip önemli bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.

        50 sentetik çim saha da mahallelerde gençlere yönelik önemli bir çalışma olacak. Mahalle sahaları bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu noktada gençlerimizin spora yönelebilecekleri alanları oluşturmak istiyoruz. Seçim döneminde de vaatlerimiz arasındaydı.

        Yaptığımız görüşmede de 50 sentetik saha yapımı için anlaşma sağlamış olduk. İnşallah 50 mahallemizde daha gençlerimizi spora teşvik edecek ve sağlıklı bir yaşam kültürü oluşturmalarına katkı sağlamış olacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Ata Öztürk’e destekleri için teşekkür ediyorum."

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