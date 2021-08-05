Av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mustafa Kepek (30), av tüfeğini alarak Necip Fazıl Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitti. Kepek, burada henüz bilinmeyen bir nedenle tüfeğin ateş alması sonrası ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kepek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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