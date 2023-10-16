Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 16 Ekim Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! 16 Ekim son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta korkutan deprem... AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 16 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        KAHRAMANMARAŞ 4.1 İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre saat 14:51'de Kahramanmaraş Göksun'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

        Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi günü saat 03:27'de Ege Denizi - Datça'da (Muğla) 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!