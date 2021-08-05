"Dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

İlçeye bağlı Necip Fazıl Mahallesi'nde, 46 D 3585 plakalı otomobilin sürücüsünün, tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine, trafik ekipleri bölgede araştırma yaptı.Aracın, 19. Sokak civarında olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye "dur" ihtarında bulundu.Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü K.A, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrasında Bediüzzaman Bulvarı'nda yakalandı.Polislere zorluk çıkartan sürücünün, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği görüldü.Ekipler, sürücüye 3 ayrı maddeden 4 bin 284 lira cezai işlem uyguladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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