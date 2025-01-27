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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş haberleri: Süt toplama kavgası kanlı bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Süt toplama kavgası kanlı bitti!

        Kahramanmaraş'ta, iki süt toplayıcısı arasında çıkan kavgada, 37 yaşındaki Emrah Çil hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan F.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İnceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 08:20 Güncelleme: 27.01.2025 - 08:20
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        Süt toplama kavgası kanlı bitti!
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        Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre, olay, Afşin İlçesi Kabaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Süt toplayıcısı Emrah Çil (37) ile F.G. arasında önceden başlayan tartışma Kabaağaç Mahallesi'nde silahlı kavgaya dönüştü.

        SİLAHLA VURULDU HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre şüpheli F.G, Emrah Çil’i silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Çil, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinden kaçan F.G. isimli zanlı ise Jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Olay sonrası inceleme sürüyor.

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        #KAHRAMANMARAŞ
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