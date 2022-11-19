Hollanda'nın ötanazi uygulanmasını istediği Hüseyin, Kahramanmaraş´a getirildi (2)- Yeniden



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)HOLLANDA'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyninde hasar oluşan, hastanedeki tedavisinde umut kesilince ötanazi uygulanmak istenen Hüseyin Hatipoğlu (22), ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bir süre İstanbul'da tedavi gördükten sonra Kahramanmaraş'a getirilen Hüseyin Hatipoğlu'nu hastanede ziyaret eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, "Daha önce sağlık kuruluşlarında rehin kalan, ücret ödemedi diye cenazesi teslim edilmeyen böyle bir devletten hastasını gurbet ellerden, yurt dışından alıp getiren bir devlete dönüşümümüz oldu" dedi.

Hollanda da bir marketin kasap reyonunda çalışan Hüseyin Hatipoğlu, 22 Nisan´da Oosterhout şehrinde içinde bulunduğu otomobilin yaptığı kazada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tetkiklerde beyninde hasar oluştuğu belirlenen Hatipoğlu, yoğun bakıma alındı. 5,5 ayın sonunda doktorlar, ailesine "Hastanede yapılacak her şey yapıldı, bakımevine gidilecek. Hüseyin acı çektiği için ötanaziyi düşünün" dedi. Aile, ötanazi teklifini kabul etmeyince doktorlar, hastanede görevli imamı ikna etmesi için görevlendirdi. Ancak aile, Hatipoğlu´nun yaşayacağına inandıklarını belirterek 5 Ekim'de Türkiye'den yardım istedi. Bürokratik işlemlerin ardından 20 Ekim'de Türkiye'den havalanan ambulans uçak, bir gün sonra Hüseyin Hatipoğlu ile annesi Nurcan ve ablası Sena Hatipoğlu'nu alarak İstanbul'a getirdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatipoğlu, iki gün önce de memleketi Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

'UZUN SÜRELİ BİR TAKİP AMA UMUTSUZ DEĞİLİZ'

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Sedat Köroğlu, Hüseyin Hatipoğlu'nun sağlık durumunun çok kötü olmadığını ve uzman doktorlar tarafından da sürekli takip edildiğini belirterek, "Hastamız palyatif servisimize alındı. Şu an genel durumu orta diyebiliriz, destek tedavisini veriyoruz. Bu aşamada destek tedavisini verip, hastayı ve yakınlarını biraz eğitip belli bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Uzun süreli bir takip, çok kısa sürmeyecek ama umutsuz değiliz, sürekli uzman hekimlerimiz takip ediyor. İnşallah daha iyi haberler vereceğiz hastamızla ilgili" diye konuştu.

'ÖTANAZİ UYGULAMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Sena Hatipoğlu, Hollanda'da kardeşinin bilinci açık olduğu halde doktorların ötanazi teklifinde bulunduğunu söyledi. Kardeşinin yaşaması için Türkiye'den yardım istediklerini belirten Sena Hatipoğlu, süreci şöyle anlattı:

"Ötanazi uygulaması bir hayatı sonlandırmak, bunun doğru olduğunu düşünmediğimiz için Türkiye'den yardım talebinde bulunduk. Türkiye'den yardım talebi istedikten sonra ambulans uçak gönderdiler, 21 Ekim'de Türkiye'ye dönüş yaptık. Tedavisi İstanbul'da başladı, daha sonra memleketimize gelmesini, burada tedavi görmesini istedik. Şartların da uygun olduğunu söylediler. İlk etapta konsolosluk bizim talebimizi olumlu karşılamadı. Daha sonra dış işleriyle iletişime geçmiştik ve onlar da bize gereken desteği vereceğini ve yanımızda olacaklarını söylediler. Tabi bizim yanımızda olduklarını bildiğimiz için ilk başta çok rahatladık, psikolojik anlamda çok zorlu bir süreç yaşadık. Bize destek verip yanımızda oldukları için de çok mutluyuz. Bakım olarak Hollanda hükümetinin desteği gayet iyiydi ama uygulama olarak da kendilerinin sadece iyileştirmeye yönelik değil de ötanazi tabanlı sağlık sistemleri olduğundan dolayı hastayı ölüme terk ediyorlardı. Bizim Türkiye'de de hastayı iyileştirmeye yönelik bir mücadele olduğundan dolayı Türkiye'ye gelmek istedik."

Kahramanmaraş'ta yaşayan Melike Hatipoğlu ise kardeşinin Türkiye'ye getirileceğinden şüphesi olmadığını ve bundan dolayı da çok rahat olduklarını belirterek, "Şundan dolayı rahattık. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, derki; 'Bu devlet bu milletin mecnunudur, sevdiği gurbet elde de olsa asla onu yalnız bırakmaz.' Geleceğimize inanıyorduk" dedi. Hatipoğlu, bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

'SAĞLIK KURULUŞLARINDA REHİN KALAN DEVLETTEN, HASTASINI GURBETTEN GETİREN DEVLETE'

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habbe Öçal, hastanede tedavisi devam eden Hüseyin Hatipoğlu ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu sırada Nurcan Hatipoğlu, oğlunun Türkiye'ye getirilmesinden dolayı destekleri nedeniyle Öçal'a sarılıp, teşekkür etti. Ailenin kendilerine ulaşmasından sonra hemen ilgili bakanlıklarla irtibata geçtiklerini aktaran Öçal, Sağlık Bakanlığı'nın en kısa sürede Hüseyin Hatipoğlu'na ulaşarak Türkiye'ye getirdiğini söyledi. Aynı uçakla Hollanda'dan Hatipoğlu dışında iki hastanın daha getirildiğini ifade eden Öçal, "Yaş itibarıyla biz de biliyoruz, daha önce sağlık kuruluşlarında rehin kalan, ücret ödemedi diye cenazesi teslim edilmeyen böyle bir devletten hastasını gurbet ellerden, yurt dışından alıp getiren bir devlete dönüşümümüz oldu. Bu, AK Parti iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın azmi ile yapılan devrim niteliğindeki gelişmelerdir. Bundan dolayı hassaten Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımıza ve bu süreci yöneten bütün kurum amirlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Mutlu bir son, inşallah Hüseyin Bey de en kısa sürede sağlığına kavuşarak annesine sağlıklı bir şekilde kavuşur umudundayız" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-11-19 13:04:18



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