Kahramanmaraş'ta 3 DEAŞ üyesi tutuklandı

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan ve bir dönem Suriye'de silahlı eylemelere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu 3 DEAŞ üyesi, tutuklandı.

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, örgüt üyesi Suriye uyruklu M.K., N.K. ve A.A.'nın Kahramanmaraş'ta yaşadığı belirlendi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada 2016-2019 yılları arasında Suriye'de DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katıldığı ve daha sonra Kahramanmaraş'a geldikleri tespit edilen şüpheliler, dün düzenlenen operasyonda saklandıkları adreslerde yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen M.K., N.K. ve A.A. tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-12-01 14:48:50



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