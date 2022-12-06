Kahramanmaraş'ta silahlı suç örgütü operasyonu: 70 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yaptığı operasyonda silahlı suç örgütü kurarak yaralama, tehdit, ihaleye fesat karıştırma, tefecilik gibi 43 ayrı suçu gerçekleştirdikleri belirtilen 70 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta bir suç örgütünün silahla yaralama, tehdit gibi suçlar işlediği ihbarı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada örgüt lideri ve üyelerinin, kasten yaralama, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, yağma, sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurma, mala zarar verme, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, suç üstlenme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 43 ayrı suça karıştığı olay tespit edildi.
Gerekli belge ve delillerinin toplanmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 70 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada çok sayıda tabanca tüfek, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-12-06 18:31:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.