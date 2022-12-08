Hastaneye giderken kazada öldü



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta rahatsızlanıp hastaneye gitmek için yola çıkan Samet Yılmaz (24), kullandığı hafif ticari aracın takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde KahramanmaraşGaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Samet Yılmaz´ın kontrolünü kaybettiği 35 APM 332 plakalı hafif ticari araç, takla atıp tarlaya savruldu. Aracı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Samet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

'ÇOK HIZLI GİTTİ, YETİŞEMEDİM'

Samet Yılmaz´ın, kazayı haber alıp gelen iş arkadaşı Ayhan Karataş, "10 kilometre kala kendisini arkamda gördüm aracıyla. Sağa çekip durdum, 'Ne oldu?' diye sordum, eli ayağı titriyordu. Sonra 'Hastaneye gidelim' dedi. Beraber gidiyorduk, kendisi arkamdaki araçtaydı. Birdenbire beni solladı, çok hızlı bir şekilde gitti, yetişemedim kendisine. Ondan sonra kendisini aramaya başladık, sonra da burada bulduk" dedi.

Samet Yılmaz'ın cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis kaza ile soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-12-08 16:30:34



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