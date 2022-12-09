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Kahramanmaraş'taki suç örgütü operasyonunda 77 kişi adliyede

DHA

Kahramanmaraş'taki suç örgütü operasyonunda 77 kişi adliyede


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin silahlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına 77 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyet tarafından şüpheliler hakkında hazırlanan 1421 sayfalık 12 klasörden oluşan dosyada, 110 mağdur ile 80 de tanık yer alıyor.
Kahramanmaraş'ta polis, 2021 yılının sonlarına doğru yaşanan silahla yaralama, tehdit gibi olayların, M.Ş. liderliğindeki bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun talimatıyla örgütün tüm faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin tespit edilmesi için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, M.Ş. ve örgüt üyelerini takibe aldı. 11 ay süren takip sonunda örgütün; silahlı örgüt kurma, yönetme ve üye olma, örgüte yardım etme, kasten yaralama, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, yağma, sahtecilik, mala zarar verme, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerini aklama gibi 43 ayrı olay, 27 tefecilik ile 10 uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu maddenin kullanılmasının kolaylaştırılması olmak üzere 80 suç işledikleri tespit edildi.
110 MAĞDUR, 80 TANIK
Olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik ve KGYS kameralarının görüntülerini de incelemeye alan özel ekip, suç örgütünün mağdur ettiği 110 kişi ile olayları görüp bilgisi olan 80 tanığı da dinledi. 11 aylık takip sonunda gerekli belge ve delillerin toplanmasının ardından örgüt lideri M.Ş., yönetici ve üyelerinden oluşan 102 kişiye yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla salı günü şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda 77 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'inin ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 41 tabanca, 12 tüfek, silahlara ait 680 mermi ve fişek, 6 bıçak, 4 kılıç ile 1 kilo uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
8'İ KAMU GÖREVLİSİ 77 KİŞİ ADLİYEDE
Aralarında polis memurunun da olduğu 8'i kamu görevlisi, 1'i avukat, 77 kişi, emniyette 3 gün süren sorgularının ardından sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında 4 otobüsle adliyeye getirilen şüpheliler hakkında hazırlanan dosyanın 1421 sayfalık 12 klasörden oluştuğu belirtildi. Öte yandan adreslerinde bulunamayan 10 kişinin yakalanması için de çalışmalar ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-12-09 11:30:25

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