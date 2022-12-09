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Polis ihbara gitti, kazaya karışan otomobil çalıntı çıktı

DHA

Polis ihbara gitti, kazaya karışan otomobil çalıntı çıktı


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin ihbar üzerine gittiği kaza yerindeki otomobil, çalıntı çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve kaldırıma çıktığı belirlenen İbrahim Ç., araç sahibinin şikayetçi olmaması üzerine ailesine teslim edildi.
Kaza, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ç.'nin kullandığı 46 P 4020 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. İbrahim Ç., araçtan inip, yere yatarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yerinde inceleme yaparken, telsizden çalıntı otomobil anonsu geçildi. Anonsta belirtilen plakanın, kaza yapan otomobile ait olduğunu belirleyen polis, yerde yatan İbrahim Ç.'yi gözaltına almak istedi. Direnen İbrahim Ç., daha sonra polis aracına bindirildi.
ANAHTARI ÜSTÜNDE BIRAKILMIŞ
Yapılan araştırmada otomobilin Mehmet Demirel'e ait olduğu, kaza yerinden 10 kilometre ileride evin önünde park halinde ve kontak anahtarının da üstünde bırakıldığı belirlendi. Haber verilmesi üzerine Demirel'in ailesi, kaza yerine gelerek otomobili polisten teslim aldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen İbrahim Ç., otomobil sahibinin şikayetçi olmamasıyla emniyete çağrılan ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-12-09 17:03:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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