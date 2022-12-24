Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 44 yıl önce yaşanan olaylarda yaşamını yitirenler, düzenlenen programla anıldı.

Kentte 44 yıl önce yaşanan olaylarda yaşamını yitirenler anıldı. Anma programı, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası yanında toplanan kalabalığın yürüyüşüyle başladı. Maraş olaylarında ölenlerin fotoğraflarından oluşan pankartı taşıyan grup, slogan atarak Erenler Kültür Derneği Cemevi'ne geldi. 1978'de yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve karanfiller bırakıldı. Daha sonra Alevi dedeleri gülbeng (dua) okuyup mum yaktı.

Programda konuşan Erenler Kültür Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Müslüm İbili, aradan 44 yıl geçse de olaylarda ölenlerin unutulmadığını ve unutulmayacağını söyledi. Konuşmasında birlik beraberlik mesajları da veren İbili, şöyle devam etti:

"44 yıl geçmiş olmasına rağmen katliamı yapan gizli eller hala hesap vermedi ve defalarca dilekçeler verilmesine rağmen devletin arşivleri açılmamış, yapılan girişimler de engellenmiştir. Bu katliamda öldürülen canların sayıları bile bilinmediği gibi isimlerine dahi ulaşamadığımız canların varlığını düşünüyoruz. Katliamcılar yerli iş birlikçileri, 12 Eylül'ü örmek için hazırladıkları bu hain planı adım adım uygulamışlardır. Bu katliamda resmi rakamlara göre şehrin bazı yerlerinde 111 canın katledildiği binden fazla canın yaralandığı, 552 ev, 289 iş yerinin yakılarak tahrip edildiği ve sağ kalan Alevilerin de bu şehirden göç ettirildiği bilgisi mevcuttur. Gelin canlar bu güzel ülkemizde birlik, beraberlik, barış, kardeşlik, sevgi ve huzurlu olmak için tüm canların diline, dinine, inancına, etnik kökenine bakmadan dünya üzerinde tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz."

'BÜTÜN BELGELERİ ÇIKARIN'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise programa katılanların yeni acıların yaşanmaması için toplandığını söyleyerek, "Ama şunu istiyoruz. Derhal gizli saklı tutuğunuz bütün belgeleri çıkarın. 44 yıl sonra halk, Maraş'ta ne oldu, ne bitti, Amerika'nın içerisinde olduğu, MİT'in içerisinde olduğu, CIA'in içerisinde olduğu, kontrgerillanın içerisinde olduğu, o günün siyasilerinin içinde olduğu, her şeyi bir görsünler. Bu yetmez, bu insanlar cenazelerini istiyorlar" dedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı anma programı, semah gösterisiyle sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-12-24 14:19:51



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