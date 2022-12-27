Kahramanmaraş'ta halk otobüsü, aydınlatma direğine çarptı: 12 yaralı (2)

KAZA, KAMERADA
Kahramanmaraş'ta sürücü ve 11 yolcunun yaralandığı özel halk otobüsünün karıştığı kaza anı, araç içerisindeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün refüje çarptıktan sonra sürücü U.K. ve yolcuların koltuklarından savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabilen otobüsteki yolcuların panikle bağırıp, yardım istediği anlar da kameralara yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-12-27 18:39:50
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