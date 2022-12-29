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Bakanlığı arayarak tehdit ettiği doktora 6 bin lira tazminat ödeyecek

DHA

Bakanlığı arayarak tehdit ettiği doktora 6 bin lira tazminat ödeyecek


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, gittiği aile sağlığı merkezinde doktor Lütfi Tiyekli´ye hakaret edip, ardından Sağlık Bakanlığı'nı arayarak, "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım? Sonra doktorları neden dövüyorlar? Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum" dediği gerekçesiyle tehdit ve hakaretten yargılandığı davada 13 bin 600 lira adli para cezası verilen Ömer Özbiner, hakkında açılan tazminat davasında da 6 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Olay, 26 Ekim 2020 tarihinde Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu için karantinada olması gereken Ömer Özbiner, rapor almak için merkezde görevli doktor Lütfi Tiyekli'ye gitti. Tiyekli, karantinada olması gerektiği için Özbiner'i evine gitmesi konusunda uyardı. Ömer Özbiner, Tiyekli'ye iddiaya göre hakaret edip aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Özbiner, daha sonra şikayet etmek için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattı olan Alo 184'ü arayıp, "Bu adamı dövsem haklı mıyım, haksız mıyım? Sonra doktorları neden dövüyorlar? Doktor dayak yemeyi hak ediyor, gırtlaklamamak için kendimi zor tutuyorum. Doktora bir şey yapmamak için dışarıya çıktım" dedi. SABİM yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Dr. Lütfi Tiyekli, Ömer Özbiner hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İTİRAZ ETTİ, CEZASI 2'YE KATLADI
Yürütülen soruşturma sonunda Ömer Özbiner hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Basit yargılama usulü' kapsamında duruşma yapılmadan 28 Ağustos 2021 tarihinde görülen davada Özbiner, mahkemeye sunduğu yazılı savunmasında iddiaları reddetti. Doktoru şikayet etmek için SABİM'i aradığını belirten Özbiner, "Konuşmamda televizyonda izlediğim vatandaş ve doktor kavgalarını başıma gelince anladım ki; vatandaşın haklı olduğunu gördüm" dedi. Mahkeme, Özbiner'i 'hakaret' suçundan 7 bin 300, 'tehdit' suçundan da 3 bin 600 olmak üzere toplam 10 bin 900 lira adli para cezasına çarptırdı, ardından da hem 'basit yargılama usulü' hem de cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezayı 6 bin 800 liraya indirdi. Ömer Özbiner karara itiraz edince 21 Mart 2022 tarihinde yeniden duruşma yapıldı. Mahkeme bu defa Özbiner'i 'hakaret' suçundan 9 bin 100 lira, 'tehdit' suçundan 4 bin 500 lira olmak üzere toplam 13 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'basit yargılama usulü' kapsamında verilen 4'e 1'lik indirimi de uygulamadı. 
TİYEKLİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Dr. Lütfi Tiyekli bu kararın ardından Ömer Özbiner'in tehdit ve hakaret ederek kendisinin kişilik haklarına saldırdığını iddia ederek Kahramanmaraş 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. 21 Aralık'ta görülen karar duruşmasında Ömer Özbiner, davanın reddedilmesini talep ederek, "Yapmadığım bir fiilden dolayı ceza alıyorum. Bir emsalden dolayı buralara geldim. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Ben hala taksitli olarak ödeme yapmaktayım. Ödeme yapmakta güçlük çekiyorum" dedi.
Duruşma sonunda mahkeme, Ömer Özbiner'in, Dr. Lütfi Tiyekli'ye 6 bin lira manevi tazminat ödemesini hükmetti.
`CEZA CAYDIRICI OLMADIĞI İÇİN TAZMİNAT DAVASI AÇTIM´
Kararı değerlendiren Dr. Lütfi Tiyekli, tazminat davasını da diğer sağlık çalışanlarına örnek olması amacıyla açtığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Benim yaşadığım olayda vatandaş aile sağlığı merkezine gelmemesi gerekiyordu, evde karantinada olması gerekiyordu. Bu konuda uyardığımız için kişi 184 SABİM hattına benim hakkımda tehditkar beyanlarda bulunmuştu. Bunun üzerine biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ceza davası açıldı. Kişiye ceza verildi, hatta kişi cezaya itiraz etti, aldığı ceza bu sefer katlandı. Bu cezanın yeterli ve caydırıcı olmadığını düşündüğümüz için kişiye bir de tazminat davası açtık. Çünkü bu yaptığı hakaretler ve tehditler bizim kişilik haklarımıza saldırıdır, bunun da bir karşılığı olmalıdır. Eğer kanunlar buna yeteri kadar ceza vermiyorsa bu cezayı bizim kendimiz sağlamamız gerekiyor. Mahkeme bizi haklı gördü tehdidin ve hakaretin kişilik haklarımıza saldırı olduğunu kabul etti ve tazminat ödenmesine hükmetti. Bu şekilde biz topluma şu mesajı vermeye çalışıyoruz, siz bir hekimi hakaret ve tehdit ettiğinizde bunun mutlaka bir karşılığı vardır. Ceza davaları açılacaktır, hekimlerimiz de size tazminat davası açacaktır. Kanunlar yetersiz kalsa bile biz bunun da sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2022-12-29 09:32:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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