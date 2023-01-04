Kahramanmaraş'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar-Kış Nurhak Engizekler Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban operasyonunda bugün bir depo tespit edildi. Kırsaldaki depoda inceleme yapan ekipler, PKK tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-01-04 16:37:02
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