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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü jandarma uzman çavuş Resul Karabut (22) hayatını kaybetti. Karabut'un yıllık izinde olduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Göksun ilçesi Göynük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'nın Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Resul Karabut yönetimindeki 55 H 4367 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.K. (48) yönetimindeki 19 ABH 571 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yaralanan Resul Karabut, ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Karabut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Resul Karabut'un yıllık izinde olduğu belirtilirken, TIR şoförü S.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-01-10 15:10:07



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