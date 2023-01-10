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PKK operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçti

DHA

PKK operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçti


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Çağlayancerit ilçesinin Engizekler kırsalında yürüttüğü 'Şehit Jandarma Binbaşı Tahsin Hasan Büyükçoban' operasyonunda örgüte ait bir depo tespit etti. Örgütün geçmiş yıllarda kullandığı depoda bomba arama köpeği 'Vida' ve mayın arama köpeği 'Teras' ile yapılan arada EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ekipler, malzemeleri kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-01-10 17:17:20

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