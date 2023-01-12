Beyin tümöründen ölen Muhammed'in arkadaşları sırasını güllerle donattı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde 2 yıldır beyin tümörüyle mücadele eden ilkokul öğrencisi Muhammed İkbal Kılınç (9) hayatını kaybetti. Arkadaşları, Kılınç´ın okuldaki sırasını güllerle donattı.

Cuma ve Emiş Kılınç'ın 3 çocuğunun ortancası olan Muhammed İkbal Kılınç, 2 yıl önce baş ve kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde Muhammed'in beyninde tümör tespit edildi. Tedavisine başlanan Muhammed İkbal Kılınç, zaman zaman çok sevdiği okuluna da gidemedi. Pazar günü durumu ağırlaşan Kılınç, ailesi tarafından götürüldüğü Afşin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Muhammed İkbal KIlınç´ın ölümü, ailesi kadar eğitim gördüğü Afşin Ertuğrulgazi İlkokulu'ndaki arkadaşlarını da yasa boğdu. 4/C sınıfı öğrencileri, Muhammed'in sırasını güllerle donatıp, sınıfın kitaplığına da onun ismini verdi.

Okul Müdürü Hilmi Özdemir, Muhammed'in hastalığı sürecinde ailesinin büyük bir mücadele verdiğini, gerek okul idaresi gerekse de arkadaşlarının bu süreçte Muhammed'e destek olmaya çalıştığını söyledi. Hastalığı nedeniyle eğitimden geri kalmaması adına bir öğretmeni görevlendirerek Muhammed'e evde eğitimine devam etmesini sağladıklarını belirten Özdemir, "Buradaki amacımız öğrencinin sadece eğitim-öğretimini almasını değil, psikolojik olarak da bu amansız süreçte ona destek olabilmekti. Yaşı itibariyle çok küçük oluşu hem ailesinin hem arkadaşlarının hem de okul yönetimi olarak bizleri gerçekten de derinden etkiledi. Elimizden geldiğince manevi destek olma gayretini güttük. Yeri geldiğinde sınıf ortamında görüntülü bağlantı şeklinde veyahut da arkadaşlarının resmini çekip göndererek öğrencimizi motive etmeye, psikolojik olarak yüksek tutmaya gayret ettik. Muhammed İkbal'in ismini yaşatabilmek adına okulumuz kütüphanesinde yasal prosedürleri de tamamladıktan sonra inşallah ikinci dönemde Muhammed İkbal Kütüphanesi olarak adlandırarak kalbimizde zaten yaşatacağımız bu öğrencimizi, okulumuzun en güzel alanlarından bir tanesinde de ismini vermek suretiyle yaşatmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sınıf Öğreteni Menderes Terzi de Muhammed İkbal Kılınç'ın başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Sınıfta, okulda EBA sisteminde puanlamada birinci olduğu döneler var. Öyle başarılı bir öğrenciydi. 2´nci sınıfın sonunda yani yaz tatilinde rahatsızlandığını öğrendik, doktora gitti ondan sonraki süreç başladı. Adana'da ciddi bir tedavi gördü. Öğrencimiz çok cana yakın, sevecen, arkadaşlarıyla ilişkileri iyi olan hayat dolu bir insandı. Ruhu şad olsun" dedi.

Sınıf arkadaşları ise Muhammed'in ölümünün kendilerini üzdüğünü ve onu unutmayacaklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-01-12 14:14:55



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