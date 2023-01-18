Ormanı 17 yerden yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı

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İskender ZENGİN/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, ormanı 17 farklı yerden yaktığı iddia edilen M.E., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kızık Mahallesi'ndeki ormanda, sabah saatlerinde yangın başladı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, bu sırada bölgeden kaçan ve ormanı yaktığı iddia edilen M.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yapılan incelemede, ormanın 17 farklı yerden ateşe verildiği tespit edildi. Jandarmada sorgusu devam eden M.E.'nin, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2023-01-18 17:41:57



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