Kahramanmaraş'ta, evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Suriye uyruklu Zehra (11) ile kardeşleri Abdurrahman (3) ve Muhammed Atla (1), evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi 35020'nci Sokak'taki müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, kardeşler Zehra Elabdullah, Abdurrahman ile Muhammed Atla'nın cesedi ile karşılaştı. Kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otopsilerin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Zehra ile aynı tabuta konan Muhammed ve Abdurrahman'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-01-22 15:22:44
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