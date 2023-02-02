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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanına 'cinsel saldırı' iddiasıyla gözaltı

DHA

Gazeteciler Cemiyeti Başkanına 'cinsel saldırı' iddiasıyla gözaltı


Gazeteciler Cemiyeti Başkanına 'cinsel saldırı' iddiasıyla gözaltıÖmer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı S.E.K., M.K.'ya (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, salı günü akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., cemiyet başkanı S.E.K.'nın daveti üzerine ofisine gitti ve birlikte alkol aldı. Daha sonra S.E.K. ile iddiaya göre birliktelik yaşama isteğini kabul etmeyen M.K. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında dışarı çıkan M.K., sokaktaki bir kafeye sığındı. Genç kız ihbar üzerine kafeye gelen polislere S.E.K.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu söyledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan M.K., alkol aldıktan sonra dans etmeye başladıklarını ve bu sırada S.E.K.'nın kendisini öptüğünü öne sürdü. Karşı koyması üzerine S.E.K.'nın kendisine şiddet uygulayarak cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını öne süren M.K., yaşananları şöyle anlattı:
"Ben de kendisine tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştım, 'Bana karşılık ver yoksa sabaha kadar burada bekleriz' dedi. Ben de bana yaklaştığı zaman yüzünü tırmaladım. Ben direnirken çığlık attım ve 'Yardım edin' diyerek yardım istedim. 'Bana karşılık vermezsen seni burada öldürürüm, bu olayı ailene de söylersen aileni de öldürürüm. Bana bir şey olmaz sen hayatından olursun' dedi. Beni yerden kaldırarak koltuğa doğru fırlattı. Beni yere attı, kafamı yere birkaç sefer vurdu, boğazımdan tutarak beni boğmaya çalıştı, benim bağırmamam için eliyle ağzımı kapattı. Bu esnada bana 'Geri zekalı ne yapıyorsun, seni öldüreceğim' dedi, diğer eliyle benim iç çamaşırımı dizime kadar indirdi ve benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı. Ben direnirken tekme attım ve üzerimden kalkmasını sağladım."
Daha sonra kapının çaldığını ve S.E.K.'nın kapıyı açınca iç çamaşırlarını alarak kendisini dışarıya attığını belirten M.K., şikayetçi olduğunu söyledi. S.E.K. da polisler tarafından gözaltına alındı. soruşturma sürdürülüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2023-02-02 19:09:17

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