Cam silerken 11'inci kattan düşüp öldü

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, pencere camlarını silerken, 11'inci kattan beton zemine düşen Emine Gök (45), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yirmiikigün Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Emine Gök, iddiaya göre, binanın 11'inci katında pencere camlarını silerken beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Emine Gök'ün cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2023-02-03 15:51:25



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