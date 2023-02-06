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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (11)

DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (11)


KAHRAMANMARAŞ BU KEZ 7.6 İLLE SALLANDI
Kahramanmaraş´ta bu sabah meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedilen, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede bu kez de 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.24´te olan depremin merkez üssünü Kahramanmaraş´ın Elbistan ilçesi, derinliğini ise 7.6 olarak açıkladı. Depremde yeni yıkımların olabileceği değerlendirilerek bölgede arama tarama çalışması başlatıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 7.5, merkez üssünü ise Ekinözü ilçesi Gözpınar Mahallesi olarak saptadı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2023-02-06 13:51:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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