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Milli Yol Partisi lideri Çayır deprem bölgesinde

DHA

Milli Yol Partisi lideri Çayır deprem bölgesinde


KAHRAMANMARAŞ (DHA)-MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve birçok ili etkileyen deprem sonrasında beraberindeki heyetle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katıldı.Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır´a Genel Başkan Yardımcıları Ali Saraçoğlu, Ali Mazhar Kır ve Osman Kozan, divan üyeleri Cemil Aydilek ve Yavuz Arun, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Muhyettin Karabulut ve İzzettin Ataş ile Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Başkan Yardımcısı Enver İnce eşlik etti. Çayır ve beraberindekiler arama kurtarma çalışmalarına katıldı.Bu arada, Kahramanmaraş İl Başkanı Halil Toraman ve Teşkilat Sekreteri Songül Köyçavuşu öncülüğünde Milli Yol Partisi Genel Merkezi´nde kriz masası oluşturuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2023-02-06 18:04:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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