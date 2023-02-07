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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (29)

DHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (29)


EBRAR SİTESİNDE 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI
Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında Kübra Bozkuş (25) ile bir çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Alınan bilgiye göre binanın enkazında Bozkuş'un eşi polis memuru Ali Bozkuş'un (27) da bulunduğunun öğrenilmesi üzerine çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 
AKUT RİZE SORUMLUSU: ENKAZ ALTINDA ÇOK SAYIDA CANLI VAR
AKUT Rize Ekip Sorumlusu Ali Güçlüuzunalioğlu, Ebrar Sitesindeki duruma ilişkin, "Rize ekibi olarak kar yağışı ve buzlanmadan dolayı zor şartlarda buraya geldik. Kahramanmaraş'ın durumu çok kötü. Enkaz altında çok sayıda canlı vatandaş var. Şu an bizim bulunduğumuz enkazdaki vatandaşlarımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan telefonlarını kullanmamalarını rica ediyoruz. Çünkü iletişim kurmamızı güçleştiriyor. Diğer ekiplerimiz de buraya ulaşmak için yolda. Ancak birçoğu trafiğe takılmış durumda. Kötü hava koşulları ve yolların depremde zarar görmüş olmasından dolayı ekiplerimiz gelmekte zorlanıyor. Şu anda elimizden geleni yapıyoruz" dedi. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Enes GEYİK
2023-02-07 04:44:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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